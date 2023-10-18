رئيس مدينة الزينية بالأقصر يتفقد تجهيزات اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية لمواجهة الكوارث

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تفقد العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية بالأقصر، وحجازي النحاس نائب رئيس المركز، وجمال محمد الصغير مدير الحملة الميكانيكية، تجهيزات اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة الزينية؛ وذلك للوقوف على استعداد وصلاحية معدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة الزينية.

وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية، الاستعداد التام من قبل كل الجهات المنوطة بتنفيذ أعمال التجربة صقر 125، على مستوى قرى مركز ومدينة الزينية بالكامل.

وقال الهواري، إن الزيارة جاءت لتفقد بتكثيف استعدادات مراكز المدن لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث التجربة "صقر 125".