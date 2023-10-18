مسئول فلسطيني: اتصالات مع العاملين في معبر رفح من جانب غزة استعدادا لفتحه

أفاد مسئول فلسطيني، بأن هناك اتصالات مع العاملين في معبر رفح من الجانب الفلسطيني استعدادا لفتحه، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.



وفي وقت سابق، قال سامح شكري وزير الخارجية، إن فتح معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أمر مهم، مشيرًا إلى حرص مصر على ضرورة الإيفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني.



وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية «الغد»، مساء الأربعاء: «كلما امتد الصراع كلما تفاقمت الضغوط على الشعب الفلسطيني والأوضاع الإنسانية، وتزداد الحاجة لتوفير كميات ملائمة لتلبية الاحتياجات».



وذكر أن تهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب منافٍ للقانون الدولي، معقبًا: «أهالي القطاع بدون مأوى وطعام وشراب وكهرباء، كلها ظروف بالغة السوء والخطورة ولابد من مراعاتها».



وأكد أن هناك جهودًا تبذل واتصالات دائمة لوضع الآليات والقواعد الخاصة التي تمكن من عمل معبر رفح بشكل طبيعي، لافتًا إلى «تعرض المعبر للاستهداف والقصف الجوي 4 مرات».



وذكر أن «القصف تسبب في خسائر للمنشآت الخاصة بالمعبر، وتدمير أجزاء من الطريق الذي يصل بين المعبر على ناحية غزة ومصر».



وأكمل: «كله يحتاج إصلاح ثم الاطمئنان لوجود التزام بعدم استهداف للفرق التي تصلح المنفذ، ووجود ممر آمن لدخول الحافلات والمساعدات بما يحافظ على أرواح السائقين».



ولفت إلى أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشير إلى وجود أرضية للتفاهم تفوق الأمور اللوجستية وتتخطاها إلى أمور موضوعية تتسق مع قواعد تشغيل القوافل الإنسانية والحماية الواجب توفيرها، وعمليات توصيل المساعدات التي تضطلع بها أجهزة الأمم المتحدة.