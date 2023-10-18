وزير الخارجية: لا ربط إطلاقا بين دخول الرعايا الأجانب وإرسال المساعدات عبر معبر رفح

علق سامح شكري، وزير الخارجية، على التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن «تل أبيب لن تعرقل دخول المساعدات من مصر إلى غزة».



وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية «الغد»، مساء الأربعاء: «هذا تصريح إذا ما صح فهو يصب في الناحية الإيجابية من وجود تغير في الموقف الإسرائيلي، واستعداد لوضع القواعد والالتزامات الضرورية لتشغيل المعبر بشكل طبيعي».



ونفى وجود ربط إطلاقًا ما بين دخول الرعايا الأجانب ومواطني الدول الثالثة عبر معبر رفح وإرسال المساعدات، موضحًا أن «الأمر مرتبط بتشغيل المعبر بصورة طبيعية وانتظام عمله».



وتساءل: «كيف يخرج المواطنون من الدول الثالثة والمعبر غير صالح لاستقبال المواطنين وعلى الجانب الآخر في غزة إدارة المعبر متوقفة نظرًا للاستهداف الذي تم؟».



وأكمل: «ليس هناك ارتباط، لكن بطبيعة الحال خروج مواطني الدول الثالثة والرعايا الأجانب، مرتبط بالتشغيل الطبيعي للمعبر وانتظامه، هناك أعداد كبيرة من ناحية غزة تحتاج أن تنهي إجراءاتها؛ من حيث التأكد من وثائق السفر والإجراءات المطبقة في كل المعابر والمنافذ الحدودية».