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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: قصف مستشفى المعمداني جريمة.. وعلى إسرائيل تقديم صور الأقمار الصناعية

وكالات
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 9:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 9:47 ص

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو تعتبر قصف المستشفى في قطاع غزة الذي أودى بحياة أكثر من 800 فلسطيني، "جريمة"، محذرة من أن التصعيد الأخير للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يشكل "كارثة عالمية".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" عن الوزارة قولها إن روسيا تعتبر الغارة على المستشفى "جريمة و"عمل من أعمال التجرد من الإنسانية"، مشددة على أنه يتعين "على إسرائيل أن تقدم صور الأقمار الصناعية لإثبات أنها ليست وراء الهجوم".

واستشهد 800 فلسطيني على الأقل، وأصيب مئات آخرون، الثلاثاء، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" وسط مدينة غزة، وسط إدانات واسعة من منظمات أممية ودول غربية وعربية للهجمات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مئات الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، حيث كان المستشفى يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من الذين غادروا منازلهم قسرياً بسبب الغارات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة والتي أودت بحياة 3000 فلسطيني على الأقل.


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