كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها بسبب زيارة مشرعين يابانيين ضريح ياسوكوني

أعربت سول عن خيبة أملها وأسفها العميقين بسبب زيارة جماعية لمشرعين يابانيين لضريح "ياسوكوني" المثير للجدل، الذي يكرم ضحايا الحرب، بمناسبة مهرجان الخريف.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، ليم سو-سوك إنه أمر مخيب للآمال ومؤسف، أن يقوم زعماء مسئولون في طوكيو، إما بإرسال قرابين أو زيارة الضريح، الذي يكرم مجرمي الحرب المدانين ويمجد حرب العدوان السابقة، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وأضاف المتحدث أن كوريا الجنوبية تحث الزعماء اليابانيين على مواجهة التاريخ وإبداء الندم الصادق على تلك الأفعال، والمساهمة بالتالي في تنمية العلاقات الثنائية الموجهة نحو المستقبل.

وكانت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء قد ذكرت أن مجموعة من مختلف الأحزاب، ضمت حوالي 100 مشرع ياباني زارت الضريح، كما هو معتاد في مهرجانات الربيع والخريف، بالإضافة إلى الذكرى السنوية لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية في 15 أغسطس.

كما أرسل رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء الماضي قربانا بمناسبة المهرجان، بدلا من القيام بزيارة، في محاولة على ما يبدو لتجنب مواجهة مع الدولتين المجاورتين، كوريا الجنوبية والصين، اللتين تنظران إلى الضريح على إنه رمز للنزعة العسكرية اليابانية السابقة.