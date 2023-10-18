 مجلس الأمن يبحث اليوم قصف مستشفى المعمداني في غزة ويصوت على مشروع القرار البرازيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الأمن يبحث اليوم قصف مستشفى المعمداني في غزة ويصوت على مشروع القرار البرازيلي


نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 6:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 6:18 ص

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء لبحث الهجوم الصاروخي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

ووقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن دولة الإمارات وروسيا هما اللتان طلبتا عقد هذا الاجتماع.

وأكدت البرازيل ، رئيس مجلس الأمن حاليا ، أن المجلس سيصوت خلال الاجتماع على مشروع قرارها الخاص بالصراع.

ويدعو مشروع القرار البرازيلي إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والتراجع عن دعوة إسرائيل لتهجير المدنيين من شمال القطاع.

كما يدعو مشروع القرار جميع أطراف الصراع إلى الالتزام القانون الدولي.


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