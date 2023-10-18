الهند: ارتفاع ضحايا فيضانات سيكيم إلى 40 قتيلا وفقدان 76 شخصا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المفاجئة في ولاية سيكيم الهندية إلى 40 شخصا اليوم الثلاثاء، بعد العثور على المزيد من الجثث في الولاية، فيما لا يزال 76 شخصا في عداد المفقودين بعد نحو أسبوعين على الكارثة، وفقا لمسؤولين.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية أن الفيضان المفاجئ لنهر تيستا، والذي نجم عن هبوب عاصفة في الساعات الأولى من يوم 4 أكتوبر، أدى إلى دمار واسع النطاق بالولاية، مما أثر على حوالي 88 ألف شخص.

ويبلغ عدد سكان ولاية سيكيم حوالي 610 آلاف نسمة، وهو أدنى عدد سكان مقارنة بأي ولاية أخرى في الهند، وفقا لتعداد عام 2011.