 رئيس جامعة القاهرة: إعلان الحداد وتنكيس الأعلام على أرواح الشهداء فى غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس جامعة القاهرة: إعلان الحداد وتنكيس الأعلام على أرواح الشهداء فى غزة

مر فارس
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 9:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 9:43 م

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنكيس أعلام جامعة القاهرة حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام.

وأعربت جامعة القاهرة عن تضامنها مع المواقف الوطنية الشجاعة التي اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أحداث غزة.

وأكد الخشت أن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام في العالم، تتضامن مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع العالمي إلى القيام بواجباته ودعم القضية الفلسطينية وإنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

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