علق محمد أبوتريكة أسطورة الأهلي، على قصف الكيان الصهيوني لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع عزة.

وقامت قوات الكيان الصهيوني بقصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وكتب أبوتريكة عبر حسابه على فيس بوك:"‏إبادة جديدة ارتكبها الكيان الصهيونى فى غزة سيتجاهلها العالم المنافق. اللهم إنّا نبرأ من حولنا وقوّتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوّتك وتدبيرك لا إله الا انت لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير، ‏اللهم إنا لا نملك لأهلنا في فلسطين إلا الدعاء، ‏اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم واخذل كل من خذلهم".