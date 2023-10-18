بايدن: لا نعارض نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة شريطة ألا تذهب لحماس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه ناقش صباح اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقديم المساعدات إلى المدنيين في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء: «لا نعارض نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة شريطة عدم ذهابها لحركة حماس».

وأشار إلى أهمية تعبئة المجتمع الدولي من أجل التعاون مع الأمم المتحدة والجهات الدولية في المنطقة؛ لتيسير عبور الشاحنات في أقرب وقت ممكن.

وتابع: «الغالبية العظمى من الفلسطينيين ليسوا حماس»، معقبًا: «حماس لا تمثل الشعب، وتستخدم العائلات البريئة في غزة كدروع بشرية، ومراكز الإيواء لتخزين الأسلحة».

وذكر أن «العائلات الفلسطينية تعاني بسبب حماس»، مضيفًا: «حزينون لسقوط ضحايا أمس في قصف مستشفى المعمداني، والصاروخ أُطلق من إرهابيين».

واختتم: «نقف إلى جوار الأبرياء في فترات الأزمات، وأنا في الواقع أحزن عميقًا لفقدان أولئك الأشخاص الذين استخدموا كدروع بشرية».