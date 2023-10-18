تجديد حبس المتهمة بقتل طفلها خنقا بسبب لون بشرته في أكتوبر 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، تجديد حبس المتهمة بقتل طفلها خنقا في أكتوبر 15 يوم على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.



واعترفت المتهمة بارتكابها للواقعة، أنها تخلصت من طفلها بخنقه بحبل حول رقبته، انتقاما من زوجها نتيجة خلافات زوجية مبررة ذلك، "لون بشرته سوداء مثل والده".



تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بمقتل طفل في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصاب بآثار خنق حول الرقبة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هي والدة الطفل المجني عليه، بسبب خلافات زوجية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمة واقتيادها لديوان القسم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.