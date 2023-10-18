نائب رئيس برشلونة: تخطينا الوضع المالي الحرج

أكد إدوارد روميو نائب رئيس نادي برشلونة والمسؤول عن الشؤون الاقتصادية، أن بطل الدوري الإسباني خرج من الوضع المالي الحرج ولكنه لا يزال تحت المراقبة.

وتحدث المسؤول الكاتالوني خلال مؤتمر صحفي أثناء تقديمه ميزانيتي الموسمين الماضي والمقبل قائلا: «ما زلنا تحت المراقبة، لقد تعافينا ونعرف كيفية الخروج من هذا الوضع، لكن لا يمكننا أن نضيع على طول الطريق».

وأشار إلى أن برشلونة قد سجل أرباحًا بقيمة 304 ملايين يورو موسم 2022-2023، وهي أعلى من توقعات النادي الكاتالوني الذي يسعى إلى تحسين وضعه المالي.

وأكد أن النادي يتوقع تحقيق أرباح بقيمة 11 مليون يورو دون الضرائب خلال الموسم الحالي؛ وذلك بفضل سياسة خفض الرواتب المرتبطة برحيل ركائزه الأساسية هذا الصيف مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا اللذين انتقلا إلى إنتر ميامي الأمريكي، والفرنسي عثمان ديمبيليه المنتقل إلى نادي باريس سان جيرمان.

وأوضح روميو أن أولوية البارسا هي «تحسين الوضع المالي خصوصًا تجاه المستثمرين، ومواصلة تخفيف أعباء الديون».

وتفرض رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم رقابة صارمة وفقًا لسياسة احترام اللعب المالي النظيف، على إنفاق الأندية على الرواتب وانتقالات اللاعبين، وهو ما تطلب خفض سقف إنفاق برشلونة إلى 270 مليون يورو.

ويتعلق هذا السقف برواتب اللاعبين والموظفين، وتكاليف الانتقالات، وعمولات الوكلاء، والمكافآت، وغيرها من النفقات.