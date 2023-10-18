حركة فتح تتهم أمريكا بقصف المستشفى المعمداني وقتل الأطفال بصواريخها

اتهم المتحدث باسم حركة التحرير الفلسطينية فتح، الدكتور عبد الله دولة، الولايات المتحدة الأمريكية بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة مساء الثلاثاء، قائلا: «أمريكا هي من قصفت المستشفى؛ الصاروخ الذي ألقي على رؤوس الأطفال في المستشفى زودت به أمريكا الاحتلال المجرم».

وتابع خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الثلاثاء: «رفعت الأقلام وجفت الصحف وغطت الدماء أرض غزة ولطخت الدماء وجهوه المعتدين والطغاة ممن دعموا وساندوا الحرب، ووجه المتقاعسين تجاه الفلسطينيين منذ أول قصف واستهداف وأول شهيد على أرض غزة».

وأعلن عن خروج جميع أبناء الشعب الفلسطيني الأربعاء؛ لإعلان حالة الغضب الجماهيري العام والإضراب الشامل، قائلا: «كفانا صمت الدم الفلسطيني ليس رخيصا ولا مستباحا، إما أن يراعي العالم إنسانيته ومسئوليته ويضع حدا للجريمة وإما فالكل شريك في العدوان».

واستنكر الدعم غير المشروط الذي توفره الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي لقتل المدنيين، قائلا: جن جنون المحتل؛ نتيجة الدعم الغير المحدود الذي تلقاه من المجتمع الدولي وخاصة أمريكا».

وعن قرار الرئيس محمود عباس، بالانسحاب من القمة الرباعية المقررة الأربعاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن بعد سقوط مئات الضحايا والمصابين بقصف مستشفى المعمداني، قال: «لا مكان لنا في الاجتماع مكاننا هنا بين أبناء شعبنا، ضد من يقتلون أطفالا رضع مصابون في الأساس من القصف الدائر».

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.