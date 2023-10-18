الرئيس الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي بالتهجير لن يمر وسنتصدى له بكل السبل

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبناء الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والتلاحم، قائلًا: «إن اللحظة مصيرية وخطيرة، ولا يمكن إلا أن تواجه بالوحدة والصمود في وجه العدوان الإسرائيلي».

وقال في كلمة له، صباح الأربعاء: «أتوجه بتحية تقدير إلى جماهير شعبنا في قطاع غزة البطل وفي كل مكان، وأقول لهم إن المخطط الإسرائيلي بتهجيركم من أرض وطننا لن يمر وسنتصدى له بكل السبل».

وأضاف: «نقدر موقف كل الدول العربية التي رفضت الهجرة والتهجير، وكل الدول التي تدعو إلى عدم التهجير ولا تسمح به، شعبنا لن يركع ولن يستسلم وسينتصر».

وأكمل: «الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، سنبقى في حالة اجتماع دائم اعتبارا من تلك الليلة؛ لاتخاذ القرارات المناسبة لوقف المذابح والمجازر التي ترتكب بحق شعبنا، والاجتماعات متواصلة لاتخاذ قرارات ترونها مناسبة».

واستطرد: «نطالب العالم الذي وقف دائما موقف الصمت أن يتحرك، آن له أن يتحرك وتكلم وأن يقول كلمة، لن نقبل من العالم الصمت على دماء شعبنا».

واختتم: «أهم شيء أن نبقى على أرضنا، لن نرحل من أرضنا ولن نسمح لأحد أن يرحلنا من أرضنا كما فعلوا في الماضي، الماضي لن يتكرر، 48 و67 لن يتكرر».