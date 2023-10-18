تحت عنوان "حكاية البدايات لسينما عمرها 100 سنة"، تقام الدورة الرابعة والثلاثين، لأيام قرطاج السينمائية، في الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل.

وكشف المهرجان عن البوستر الرسمي، والذي تتصدره صورة الفنانة هايدي تمزالي، ابنة رائد السينما التونسية سمامة شكلي، وهي أول ممثلة وكاتبة سيناريو ومركبة أفلام في تونس.

وأكد المهرجان أن اختيار صورتها على بوستر المهرجان، تمثل كل السينمائيات التونسيات اللاتي ساهمن بشغف وكفاءة في صناعة أفلام في تونس وخارجها، في كل المهن السينمائية، كاتبات سيناريو، ومخرجات، وممثلات، وكاتبات الإخراج، وخبيرات التصوير السينمائي، والمونتاج، وهندسة الصوت، والديكور والإنتاج، وكل مهنيي السينما التونسية نساءا ورجالا، فقد أسهموا بعملهم في إنشاء ذاكرة سينمائية ثرية عمرها قرن من الزمن.

وأوضح المهرجان أن هايدي تمزالي رمز ميلاد السينما التونسية، والتي تتصدر بوستر المهرجان بعد 100 سنة على إنتاج أول فيلم روائي تونسي، فقد كتبت المشاهد الأولى للسينما الروائية التونسية وهي كذلك أول ممثلة ونجمة للأفلام الأولى في تاريخ السينما التونسية، "زهرة" عام 1922، و"عين الغزال" عام 1924.

وأصدر مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" بيانا يؤكد فيه على إلغاء كل المظاهر الاحتفالية بالدورة 34 مباشرة بعروض المسابقة الرسمية، مؤكدين على أن السينما والفن والثقافة من بين وسائل المقاومة الأكثر قدرة على مواجهة الخطاب الغادر والماكر للعديد من الإنتاجات السمعية والبصرية.

وأكد المهرجان في بيان صحفي، أنه منصة فكر ومقاومة بالأساس، تجمع رواد السينما من إفريقيا والعالم العربي للانتصار للفنّ وللجمال في مواجهة فظاعة السياسات القمعية، ولمناقشة الأفلام ومن خلالها قضايا العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا على الالتزام العميق والمتجذر بحرية الإبداع، وهو ما يجعل "الأيام" تحتضن العديد من المخرجين الفلسطينيين الذين منعهم الاحتلال الغاصب من فضح واقع الحرب وويلاتها.

وتابع البيان، أن مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" كان دائما منصة لإبراز ثراء السينما العربية الملتزمة بالقضية الفلسطينية: من هاني جوهرية، وبرهان علوية إلى رشيد مشهراوي، ومي المصري، وجان شمعون وميشال خليفي مروراً بإيليا سليمان ونجوى نجار ورائد عندوني وصولاً إلى محمد بكري الذي يشارك فيلمه في المسابقة الرسمية وهاني أبو أسعد الذي تخصه هذه الدورة بتكريم خاص.