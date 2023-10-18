حماس: معركة طوفان الأقصى حق مشروع لشعبنا في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته

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قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن معركة طوفان الأقصى التي تسطرها كتائب القسام وغيرها من فصائل المقاومة، حق مشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في بيروت، اليوم الأربعاء، أنّ هذا الأمر يأتي في ظل استمرار عدوان الاحتلال وصمت وتقاعس العالم في وضع حد لهذا الإرهاب المتصاعد.

وأشار إلى أن العالم يتنكر لكل حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته في تحرير أرضه والعودة إليها.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني تعرض لأبشع المجازر والمذابح الهجمية من الكيان الصهيوني الفاشي، لم تنكسر إرادته ولم تضعف عزيمته في مقاومة الاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود.

ونوه بأن إرادة الشعب الفلسطيني تزداد يوما بعد يوم، كما يتصاعد إصراره للمضي قدما في الدفاع عن حقوقه المشروعة.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يسجل بصموده انتصارا للقدس والأقصى ودفاعا عن كرامة وشرف الأمة.