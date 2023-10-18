فرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، نظرا "للتوترات الأمنية في المنطقة، لا سيما على الحدود الجنوبية للبنان".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت، مساء أمس، استشهاد وإصابة ما يزيد على 500 فلسطيني جراء قصف المستشفى التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، والتي تعد من أقدم المستشفيات في غزة.

ولليوم الثاني عشر تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.