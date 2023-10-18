صحة مطروح: مستشفى النجيلة المركزي استقبل 1952 حالة خلال شهر سبتمبر

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن إجمالى حالات الاستقبال والطوارئ بمستشفى النجيلة المركزى، بلع عددهم 1952 حالة، بينما حالات الدخول بقسم العناية المركزة بلغ عددها 11، وحالات دخول الحضانات بلغ عددها 10 حالات، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن قسم العناية المركزة والحضانات ووحدة الغسيل الكلوى التى تعمل بطاقة عددية 6 ماكينات غسيل كلوى، وأنه سيتم عمل الصيانة اللازمة لعدد 11 جهاز تنفس صناعي بالمستشفي عن طريق الشركة الوكيلة قريباً جدا، وتحقيق أقصى استفادة من قسم النسا والتوليد.

وأكد أنه سيتم بحث احتياجات المستشفى، ومتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتوافر المخزون المناسب من المستلزمات الطبية والأدوية، وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.