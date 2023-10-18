 الصين وإندونيسيا تتفقان على توسيع استخدام عملتيهما المحليتين في التجارة - بوابة الشروق
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الصين وإندونيسيا تتفقان على توسيع استخدام عملتيهما المحليتين في التجارة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 2:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 2:55 م

اتفقت الصين وإندونيسيا، على توسيع استخدام عملتيهما المحليتين في الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بحسب ما ذكره تقرير لتلفزيون الصين المركزي نقلا عن بيان مشترك صادر عن البلدين.

وأضاف البيان، أن الصين وإندونيسيا ستقومان أيضا بتوسيع نطاق الاستثمارات فيما بينهما، والحفاظ على الاستقرار في سلسلة الصناعة والتوريد، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال البيان، إن البلدين سيعملان على المزيد من مشاريع السيارات التي تعمل بالطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون في مجال الجيل الخامس.

يشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج، قال لنظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، إن الصين تعتزم تعزيز التعاون مع إندونيسيا.

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