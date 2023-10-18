ارتكب جيش الاحتلال، أمس، مجزرة بحق المصابين والعاملين في المستشفى الأهلي العربي المعمداني في قطاع غزة بعد استهدافها بقذيفة.



وأدت المجزرة لاستشهاد أكثر من 500 شهيد و600 مصاب بينهم أطفال ونساء بالمئات تحت الأنقاض، في حصيلة غير نهائية.



ونفى جيش الاحتلال الإسرائيلي مسئوليته عن التفجير، قائلا إن المخابرات العسكرية تشير إلى أن المستشفى أصيب بصاروخ فاشل أطلقته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في القطاع.



وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في زيارته اليوم لإسرائيل أن الفلسطينيين هم من قصفوا المشفى بحسب ما اطلع عليه من الجانب الإسرائيلي.



وتصنف مثل هذه العمليات كجرائم حرب كونها تنتهك القانون الإنساني الدولي وانتهاك قواعد الحرب.



وتداول عدد كبير من المؤثرين الأمريكيين بينهم الأمريكي ماريو نوفل مدير برنامج "The Roundtable Show"، الذي يجذب ملايين المستمعين أسبوعيًا على Twitter Spaces، وقدم تحليلا عسكريا لأحد خبراء المشاة البحرية الأمريكية، نشرته أيضا قناة الميادين الإخبارية الإنجليزية يثبت قصف إسرائيل للمشفى بصواريخ أمريكية الصنع.



- واشتمل التحليل على..



1. من المحتمل أن الانفجار الأولي استمر من 0.5 إلى 0.75 ثانية، مما يشير إلى أنه لم يكن جهازًا حارقًا.



2. يشير الضرر في ساحة انتظار سيارات المشفى إلى الضغط الزائد أو انفجار الوقود، مع وجود الحد الأدنى من الحطام بالقرب من السيارات.



3. مستخلص من ذاك أن وزن العبوة الناسفة يتراوح على الأرجح بين 300 و600 رطل.



4. كان من الممكن أن تؤدي قنبلة أكبر إلى نثر المزيد من الحطام في ساحة انتظار السيارات وتسبب المزيد من الضرر لأسطح المباني بسبب موجات الصدمة.



5. تشمل الذخائر المحتمل قصف المستشفى بها قنابل Mk-82/Mk-83 للأغراض العامة، وقنبلة GBU-39 ذات القطر الصغير (SDB)، وقنبلة GBU-12 Paveway II الموجهة بالليزر، وصاروخ AGM-65 Maverick.



6. تمتلك هذه الأسلحة العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وأعضاء الناتو.



7. يشير التحليل الصوتي للهجوم إلى أوجه تشابه مع صوت صاروخ JDAM، وهو سلاح يتجاوز قدرات حماس ويتناقض هذا الدليل مع مزاعم جيش الاحتلال بأن حركة الجهاد الإسلامي كانت وراء التفجير.



8. هذا التحليل أولي ولا يمكن أن يؤدي إلى استنتاجات نهائية بعد.





🚨EXPERT ANALYSIS: WHO BOMBED THE AL AHLI BAPTIST HOSPITAL IN GAZA?



Marine Corps Veteran expert analysis of the recent bombing incident at the hospital reveals critical findings:



- Fuel Explosion Duration: The initial explosion likely lasted 0.5-0.75 seconds, emitting light for… pic.twitter.com/BtCShh5JI2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 17, 2023



- إعلامي أمريكي يقدم دليلا على قصف الاحتلال مستشفى الأهلي بغزة



نشر الممثل والإعلامي الأمريكي جاكسن هنكل دليلا على قصف إسرائيل لمستشفى الأهلى العربي المعمداني بغزة، يوم الثلاثاء في مجزرة إنسانية وجريمة حرب.



يأتي ذلك بعدما أعلن الاحتلال رسميا أن القصف نفذته قوات المقاومة على المستشفى ما خلف 500 شهيد و600 مصاب.



وشارك هنكل فيديو عبر حسابه على تويتر "إكس" حاليا، يوضح كذب الرواية الإسرائيلية ويثبت أن القذيفة تابعة لهم وليس لحماس.



وقارن هنكل بين قوة ونوع صوت الصاروخ الذي وقع على المستشفى بالذي تحدثه الطوارئ التي ترسلها حماس إلى إسرائيل، داعيا متابعين الاكتشاف الحقيقة بأنفسهم عن طريق التمييز بين قوة الصورتين.



وكتب يقول: "لمقطع الأول هو لصوت صاروخ صغير من حماس، اما المقطع الثاني فهو صوت قنبلة جي دي ايه ام (JDAM) أما المقطع الثالث فهو صوت ما أصاب مستشفى غزة، إذا كان الصاروخ الكي قصف المشفى من طراز (جي دي ايه ام) فهو إسرائيلي بنسبة 100%





🇮🇱🇵🇸 PROOF that Israel BOMBED the Gaza Hospital:



Listen for yourself:

- 1st clip is the sound of a tiny Hamas rocket

- 2nd clip is the sound of a JDAM Bomb

- 3rd clip is the sound of what hit the Gaza Hospital



If it was a JDAM, it was 100% Israel. pic.twitter.com/73sCwVFrUk — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 17, 2023



يعرف جاكسون هنكل بأنه ممثل وإعلامي أمريكي وهو مشهور ومعروف بانتقاده الأوضاع السياسية الأمريكية الإسرائيلية.