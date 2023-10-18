أعلن الصحفي التونسي بسام بونني عن تقدمه بالاستقالة من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بسبب التغطية المضللة، مؤخرًا، فيما يتعلق بالحرب على غزة.

وذكر بونني في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، “تقدمت صباح اليوم باستقالتي من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لما يحتمه عليّ الضمير المهني”.

يذكر أن قناة بي بي سي العربية، أعلنت عن أنها فتحت تحقيق عاجل، لإشادة عدد من مراسليها بهجمات حماس ضد إسرائيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وصحيفة تليجراف البريطانية سجلت عدة حالات لصحفيين تابعين لبي بي سي نيوز عربية أشادوا بالهجمات وبحسب ما ورد، وصف أحد الصحفيين التوغل عبر الحدود يوم السبت قبل الماضي بأنه "صباح أمل".

التليجراف نقلت عن محمود شليب، الصحفي البارز في هيئة الإذاعة البريطانية، إنه كتب على تويتر: "أمامي على قناة الجزيرة، يقف من يسمون بالمدنيين مسلحين إلى جانب الشرطة ويطلقون النار لأنه ليس لديهم أي مدنيين بين الشباب. وهذا ما لا يعرفه الجاهلون في كثير من الأحيان. أنا مع محاربتهم بالحب، نعم هذا هو الحل".

أما آية حسام، التي قطعت بي بي سي علاقتها بها، أعادت تغريد بيان مفاده أن "الصهيوني يجب أن يعرف أنه سيعيش كلص ومغتصب". وأن "كل عضو في الكيان الصهيوني خدم في الجيش في مرحلة من حياته، سواء الرجال أو النساء، وكانوا جميعا ضحايا انتهاكات صريحة.”

هيئة الإذاعة ابريطانية قالت لتليجراف إنها "تحقق بشكل عاجل في هذا الموضوع لأننا نتعامل مع مزاعم انتهاكات إرشاداتنا التحريرية والمكتوب على وسائل التواصل الاجتماعي نتعامل معه بأقصى قدر من الجدية، وإذا وجدنا انتهاكات، فسوف نتصرف، ونتخذ إجراءات تأديبية".