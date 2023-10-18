في تصريحات له خلال رحلته إلى تل أبيب؛ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "يشعر بحزن عميق وغضب" جراء قصف المستشفى المعمداني في غزة مساء أمس الثلاثاء، والذي تسبب في مجزرة راح ضحيتها المئات، حيثم لم تتمكن السلطات الفلسطينية من حصر عدد الشهداء حتى الآن.

وأضاف: ننعى المرضى والكوادر الطبية والأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة، وأمريكا لا تقبل باستهداف المدنيين بشكل لا لبس فيه.

وأوضح بايدن أنه كلف فريق الأمن القومي الأمريكي بمواصلة التحقيق للتوصل إلى حقيقة ما حدث في هذه الواقعة.

وتتضارب التصريحات حول حقيقة ما جرى، حيث اتهمت إسرائيل حركة الجهاد الإسلامي بأنها تسببت في المجزرة بصاروخ فاسد سقط بشكل خاطئ، ونشر الجيش الإسرائيلي صورة منسوبة لرادار تزعم أن الصاروخ أُطلق من داخل غزة.

بينما نفت حركة الجهاد أن تكون قد ألقت هذا الصاروخ نهائيا، كما ذكر شهود عيان أن الصاروخ كان قادما من الأراضي المحتلة، وأنه أمريكي الطراز.

وكان من المقرر أن يعقد بايدن غدا قمة رباعية في عمان مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إلا أنه قد تم إلغاؤها بعد مجزرة المستشفى المعمداني.