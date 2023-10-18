بلجيكا تخطط لحشد تركيز الاتحاد الأوروبي على التصدي للهجرة بعد هجوم إرهابى مميت

أعلنت بلجيكا أنها سوف تركز على التصدي للهجرة غير الشرعية وإنها تستهدف حشد الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى جهودها وذلك بعد هجوم إرهابي نفذه رجل تونسي وأسفر عن مقتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين.

وكان المشتبه به، الذي قتلته الشرطة، قد ظل يقيم في بلجيكا بشكل غير قانوني بعد فشله في الحصول على اللجوء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نيكول دي مور وزيرة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة قولها للصحفيين في بروكسل اليوم الثلاثاء "بالنسبة لأولئك الذين يتم رفض طلب اللجوء الخاص بهم، نحتاج إلى أن نتمكن من تنظيم ترحيلهم. يجب أن نقف بجانب بعضنا البعض في هذا الأمر، ليس فقط في بلجيكا، ولكن في الاتحاد الأوروبي، لأنه مع وجود 27 دولة، يمكننا تحقيق ما هو أكثر كثيرا".

وكان الاتحاد الأوروبي يعمل على سن قانون جديد بشأن الهجرة واللجوء ستهدف وضع حد لزيادة الهجرة غير الشرعية عبر حدوده من رعايا دول ثالثة.

وقالت دي مور "يجب أن نكون صادقين، وندرك أن الخطأ في جهودنا للترحيل هو العلاقات مع دول المنشأ. خاصة مع العديد من الدول، ومن بينها تونس.. طالما لم نضع كل ثقلنا في هذ الأمر، فلن ننجح. يجب أن تقبل الدول عودة مواطنيها".

وأضافت أن هذه القضية ستكون "الأولوية القصوى" لها عندما تتولى بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير.