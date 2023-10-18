موسيماني: لدينا فرصة لتعويض نتائج الفريق السلبية أمام الجزيرة

شدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، على ضرورة اللعب بحذر أمام فريق الجزيرة في الديربي، والذي سيجمع الفريقين ضمن ربع نهائي كأس أبوظبي.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الجزيرة نظيره الوحدة على ملعب محمد بن زايد، مساء يوم الجمعة القادمة، في بطولة كأس أبو ظبي.

وقال موسمياني في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "أعرف فريق الجزيرة جيداً وسبق أن تواجهنا في الدوري، هو فريق متميز، ويعرف بتنظيمه العالي، وهي نقاط يجب أن ننتبه لها جيداً في مواجهتنا معه، وتعثرنا في المباراتين السابقتين لا تعكس حقيقة أدائنا".

وأضاف: "نتطلع للمستقبل بإيجابية ولدينا فرصة لتعويض ما فات وتحسين الأمور، نريد أن نعود من الديربي بانتزاع أفضلية مباراة الذهاب، نعلم أن الأمور لن تكون سهلة، لكننا واثقون قدراتنا، فالديربي يعني للاعبين وللجماهير والفائز سيحظى بدفعة إيجابية خلال المقبلة".