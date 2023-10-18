مظاهرات في عدة دول بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

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خرج متظاهرون إلى الشوارع في دول إسلامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن أصاب صاروخ مستشفى في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين.

كما أعلنت عدة دول أيام حداد على الضحايا.

وفي عمّان، حاول المتظاهرون مهاجمة السفارة الإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). ونفت مصادر أمنية أردنية تقارير تحدثت عن اقتحام المبنى.

وقالوا إنه تم إبعاد المتظاهرين عن المنطقة. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي محتجين يهتفون أمام السفارة.

وتجمع العديد من المتظاهرين أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول مساء الثلاثاء. وأظهرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء متظاهرين يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون "تسقط إسرائيل". وكانت الشرطة في مكان الحادث مع وحدة كبيرة لحماية القنصلية.

وفي تونس العاصمة، احتج المئات أمام السفارة الفرنسية بعد الحادث، حسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية. وفي بغداد، تجمع المئات في وسط المدينة، وفقا لشهود عيان.

وفي الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، طالب المئات من أنصار حزب الله بتفجير تل أبيب. وفي وسط بيروت، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين بالقرب من السفارة الأمريكية، وفقا لشهود عيان.

وفي إيران، أظهرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء حشدا في طهران يهتف "تسقط إسرائيل". وأعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء يوم حداد. وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجوم وألقى باللوم على إسرائيل.

وتدفقت حشود أمام السفارة البريطانية وهي تلوح بالأعلام الفلسطينية. كما كانت هناك احتجاجات أمام البعثة الفرنسية.

وقتل وجرح مئات الأشخاص في الهجوم الصاروخي للعدوان الإسرائيلي على المستشفى في قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة المحلية.

وفي الوقت نفسه في العاصمة الألمانية برلين، تدخلت الشرطة لتفريق وقفة احتجاجية مؤيدة للفلسطينيين. ووفقا للشرطة، تجمع أكثر من 300 شخص عند بوابة براندنبورج، وقدر مصور بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عدد الحشد بنحو ألف شخص.

وقالت الشرطة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن بعض المحتجين هاجموا أفراد الشرطة عندما منعوهم من السير أكثر.