أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زميله في مشاجرة، بسبب أولوية المرور بمنطقة الهرم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين نشوب مشاجرة بين سائقين بسبب أولوية المرور قام خلالها أحدهما بطعن الآخر بسلاح أبيض مما تسبب في وفاته، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.