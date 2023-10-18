وزير الخارجية: التقيت بمجموعة أممية لبحث نقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه التقى مع مجموعة من الأمم المتحدة المعنية بالمساعدات الإنسانية؛ لبحث نقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



وأضاف خلال حوار خاص له على فضائية «العربية»، مساء الأربعاء، أن عملية نقل المساعدات الإغاثية ستكون بإشراف الأمم المتحدة بالتنسيق مع الصليب الأحمر المصري والفلسطيني، هذا إلى جانب توفير الحكومة المصرية كل سبل التسهيل باعتبار أن الأمر يحدث على أراضيها، فيما يعمل الجانب الأممي بالجانب الغزاوي.



وأوضح أن مصر ستشرف على الشاحنات وكيفية إيصالها إلى المنفذ في رفح، ومتابعة القوافل وانتقالها، قائلا إنه في حال إصلاح منشآت المعبر والعمل بشكل طبيعي، مع وجود إدارة في الجانب الغزاوي للانتهاء من الإجراءات المرتبطة بالانتقال من مكان لآخر، مراعاة للقواعد الطبيعية، ومن ثم سوف يكون هناك حركة طبيعية تتيح للمواطنين من دول أخرى العبور من رفح.



وأكد أن مصر دائما ترعى الأشقاء الفلسطينيين، وسوف تقدم لكل المحتاجين من الجرحى كل الخدمات الصحية اللازمة، موضحًا أن طرح مسألة تهجير الفلسطينيين قد يترتب عليها تعقيدات الجميع في غنى لها.



وأضاف أن الأصل في الأمر هو عدم جواز التهجير القسري ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، بأن يتم دفع مواطنين عن أراضيهم وهذه مسئولية تقع على دولة الاحتلال، بعدم اتخاذها أي إجراء يدفع لهذا الأمر.



وشدد على أن حديث الرئيس الفلسطيني تركز حول تشبث الفلسطينيين بأراضيهم وعدم الوقوع في خطأ كان في الماضي، مؤكدًا أن مبدأ التهجير مرفوض اتصالا بالقانون الدولي، ومن يخالفه يكون محل محاسبة في إطار الآليات القانونية.





