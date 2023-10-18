 ردا على التهديدات الغربية...حزب الله يحذر من أن رده سيكون مدويا - بوابة الشروق
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ردا على التهديدات الغربية...حزب الله يحذر من أن رده سيكون مدويا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 7:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 7:51 م

أعلن رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" هاشم صفي الدين، خلال وقفة تضامنية مع غزة دعا إليها "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الأربعاء، رداً على التهديدات الغربية، أن "الرد على الخطأ سيكون مدويا".

وقال صفي الدين: "نقول لبايدن ونتنياهو إن مخطط إخراج وتهجير أهل غزة لن يمر"، مضيفا: "المقاومة في لبنان أقوى بآلاف المرات عزيمة وقوة ومعادلات وحذار أن تخطئوا".

كما أعرب عن "الاستنكار والغضب الشديد لما ارتكبه الصهاينة من مجازر متتالية تحديداً في ليلة أمس باستهداف مستشفى المعمداني في غزة"، مضيفاً: "ربما تكون الساعة قد حانت لتعلن شعوب المنطقة كلمتها في وجه الطغيان الأمريكي".

وتابع: "وقاحة الصهاينة أمس ظهرت بمحاولة التنصّل بشكل فاضح من المسئولية وتحميل الفصائل الفلسطينية مسئولية ما حصل، وهذا أسوأ من الاستهداف وقتل الأطفال.

وذكر أن الدول الغربيّة وعلى رأسها أمريكا لا تعتبر أن الفلسطينيين والعرب هم من صنف البشر، وبالتالي فمن الجائز قتلهم، مضيفاً "على الرغم من كلّ ما حصل استمرّ العدو الصهيوني بالقصف ولم يوقف قتله للأطفال وكأن شيئاً لم يحصل".

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