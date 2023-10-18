مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يدعو كافة الإسرائيليين في تركيا إلى مغادرتها فورا

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرا لجميع المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في تركيا كي يغادروها فوراً، مشيرا إلى ارتفاع مستوى "التهديد الإرهابي" ضد الإسرائيليين في الخارج.

وقال مجلس الأمن القومي في بيان: "في ضوء التفاقم المستمر للتهديدات الإرهابية ضد الإسرائيليين في الخارج، ارتفع التحذير من السفر إلى تركيا إلى أعلى مستوى - المستوى 4 - ويجب على جميع الإسرائيليين المقيمين في تركيا المغادرة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف البيان: "كما ارتفاع تحذير السفر للمغرب إلى المستوى 2 – توصية باتخاذ المزيد من الاحتياطات".

وتابع بيان المجلس: "بعد حرب "السيوف الحديدية"، رصدنا تفاقما كبيرا للتهديدات الإرهابية ضد اليهود والإسرائيليين في جميع أنحاء العالم. ولذلك، يقوم مجلس الأمن القومي بإبلاغ الجمهور بالتغييرات الإضافية":

وأوضح البيان: أنه وفي هذا الإطار، تعلن قيادة الأمن القومي عن تحديث مستوى التحذير من السفر في تركيا إلى أعلى مستوى له - المستوى 4 (تهديد شديد)، ويطبق على جميع مناطق البلاد. وبناء على ذلك، يدعو جميع الإسرائيليين المقيمين في تركيا إلى المغادرة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: "وكجزء من صورة التهديد المتطور، قامت وزارة الشؤون القانونية أيضا بتحديث معلومات حول رفع تحذير السفر في المغرب إلى المستوى 2 - وهي توصية باتخاذ المزيد من الاحتياطات".

واختمم البيان قائلا: "تجدر الإشارة إلى أنه في ظل التطورات والأحداث، قد تزداد صعوبة عودة الإسرائيليين إلى إسرائيل، بسبب تقليص الرحلات الخارجية إلى إسرائيل".

وياتي هذا البيان بعد ارتكاب طائرات الجيش الإسرائيلي، مجزرة دموية في قطاع غزة باستهداف المستشفى المعمداني وسط غزة، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى.