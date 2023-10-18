رئيس وزراء باكستان يدعو أمين عام الأمم المتحدة لمطالبة إسرائيل بوقف العنف ضد الفلسطينيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر، اليوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الاضطلاع بدور في وقف عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية، أن أنوار الحق كاكر التقى الأمين العام للأمم المتحدة على هامش منتدى الحزام والطريق الثالث المنعقد في العاصمة الصينية بكين.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" عقب لقائه جوتيريش، "نطالب بإنهاء هذا الاستهداف العشوائي ونحث المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لوقف العنف ومحاسبة المسؤولين عنه".

وأدان كاكر بشدة الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

ووصف كاكر استهداف المستشفى، وهو ملاذ للمحتاجين، بأنه "عمل غير إنساني لا يمكن تبريره".

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن القانون الإنساني الدولي يوفر الحماية للمستشفيات والعاملين في المجال الطبي.