أوكرانيا تطالب بتحقيق شامل في مجزرة مستشفى المعمداني بغزة

علقت وزارة خارجية أوكرانيا، اليوم، على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة والذي خلف مئات الشهداء والجرحى، معربة عن رفضها قيام أي طرف بشن هجمات على المرافق الطبية أو المنشآت المدنية من البنية التحتية الحيوية تحت أي ظرف من الظروف.

ودعت الخارجية الأوكرانية، في بيان، إلى إجراء تحقيق شامل في هذه المأساة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

كما دعت إلى الامتثال الصارم لقواعد الحرب واحترام أحكام القانون الدولي الإنساني.

وأكدت الخارجية الأوكرانية على أن عملية السلام في الشرق الأوسط ينبغي أن تظل أساسا للجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين، فضلاً عن تحقيق مبدأ حل الدولتين من خلال التعايش السلمي.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الصحة بغزة، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نقلا عن متحدثها أشرف القدرة، إن حصيلة ضحايا المجزرة الأكبر والأعنف التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي المجرم داخل المستشفى المعمداني بلغت 471 شهيدا وما زالت 28 حالة حرجة إضافة إلى 314 إصابة بجراح مختلفة.