تايوان تفتتح مكتبا تمثيليا جديدا في إيطاليا

أفادت وزارة الشئون الخارجية في تايوان، أمس الثلاثاء، بأن الحكومة افتتحت رسميا أمس الأول الاثنين مكتبا تمثيليا جديدا في ميلانو، ما يمنحها مكتبا ثانيا في إيطاليا، طبقا لما ذكرته صحيفة "تايبيه تايمز التايوانية اليوم الأربعاء.



وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الرئيس الأول للمكتب، نائب الممثل السابق لإيطاليا، ريكاردو لين، ترأس حفل افتتاح المكتب.



وأضافت الوزارة أن الحفل حضره أيضا نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، جيان ماركو سينتينيو ونائب رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، باولو فورمنتيني.



يشار إلى أن المكتب التمثيلي الآخر لتايوان في إيطاليا، يوجد في روما.



وقالت وزارة الشئون الخارجية في تايوان إن مكتب ميلانو سيساعد تايوان في تسهيل الصلات التجارية والاقتصادية الوثيقة مع شمال إيطاليا.



وسيساعد المكتب التمثيلي الجديد في تقديم خدمات قنصلية وطارئة للتايوانيين، الذين يعيشون ويعملون في ثمان مناطق إدارية في شمال إيطاليا.