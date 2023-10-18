الصين تطالب شركات الغاز بملء المستودعات قبل فصل الشتاء

طالبت الإدارة الوطنية للطاقة الصينية كبرى شركات توريد الغاز الطبيعي المملوكة للدولة، بملء مستودعات التخزين قبل ذروة الطلب على الوقود للتدفئة في فصل الشتاء، وهو ما يؤكد التهديدات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية بالنسبة لأمن إمدادات الطاقة في الصين.

وقالت الإدارة، إن الطلب الصيني على الغاز الطبيعي يتزايد، وفي حين أن السوق المحلية تشهد بشكل عام توازنا بين العرض والطلب، فإنه على الشركات الكبرى بذل كل جهد ممكن لضمان استمرار خدمات التدفئة للمنازل في فصل الشتاء والتغلب على أي تعقيدات في الإمدادات الدولية للغاز.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى ارتفاع سعر العقود الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بنسبة 25% تقريبا منذ بدء القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الحالي؛ مما زاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية، في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لفصل شتاء ثان بدون إمدادات الغاز الطبيعي الروسي التي تصل عبر خطوط الأنابيب والتي كانت في وقت من الأوقات تمثل الجزء الأكبر من إمدادات الغاز في القارة.

وبحسب الإدارة الوطنية للطاقة في الصين، تم إبلاغ شركتي بترو تشاينا وسينوبك وكنووك إلى جانب شركة شركة تشغيل شبكات أنابيب الغاز المملوكة للدولة بايب تشاينا، بضرورة العمل على زيادة الإنتاج واستقرار الأسعار وملء المستودعات.

وستلتزم الشركات، بضمان توريد الكميات المتعاقد عليها للمستخدمين الرئيسيين والالتزام بأسعار السوق.

يأتي ذلك في حين خففت الحكومة الصينية القيود على تسعير ومبيعات الغاز حتى تعكس بدرجة أكبر التكلفة الحقيقية مع زيادة الطلب على الطاقة في أعقاب انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد ونمو النشاط الصناعي.

وزاد استهلاك الغاز الطبيعي في الصين، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 7.4% سنويا، في حين زادت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 12% سنويا.