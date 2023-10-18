مفاوضون نوويون يحذرون من التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية

أعرب المبعوثون النوويون لكوريا الجنوبية وأمريكا واليابان، عن مخاوفهم بشأن ما ستعطيه موسكو لبيونجيانج، مقابل شحنات الأسلحة، في اجتماع عقد في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا أمس الثلاثاء.

وخلال المحادثات في السفارة الأمريكية، بحث الأطراف الثلاثة كيف أن توسيع التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية سيقوض نظام حظر الانتشار النووي العالمي، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وحضر ممثل سول، كيم جان الاجتماع في السفارة الأمريكية في جاكرتا، إلى جانب المبعوث الجديد لطوكيو، هيرويوكي نامازو ونظيرهما الأمريكي، سونج كيم، الذين حذروا من أن هذا التعاون العسكري الموسع بين روسيا وكوريا الشمالية، ربما يقوض النظام العالمي لحظر الانتشار النووي.

وكانت كوريا الشمالية قد سلمت أسلحة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت مؤخرا صورا تظهر حركة ما يشتبه أنها حاويات من كوريا الشمالية إلى روسيا، بحرا.

وذكرت أمريكا أنه تم إرسال الشحنة بعد ذلك إلى مستودع ذخيرة، في جنوب غرب روسيا، بالقرب من الحدود الأوكرانية.