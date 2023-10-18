بوتين: قادة دول الشرق الأوسط لا يريدون أن يتحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب شاملة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن قادة دول الشرق الأوسط لا يريدون أن يستمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأن يتحول إلى حرب شاملة.

وأضاف بوتين، للصحفيين، "بالنسبة إلى انطباعي بعد المحادثات مع 5 من القادة في المنطقة، فإن هذه المحادثات كانت مهمة وجاءت في الوقت المناسب، وأستطيع أن أقول لكم الشيء الرئيسي، دون الخوض في التفاصيل: لقد تشكل لدي انطباع بأنه لا أحد يريد أن يستمر الصراع ويتفاقم"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال بوتين: "تشكل لدي انطباع بأنه لا يوجد عمليا أي من اللاعبين الأساسيين من هو مستعد لتطور الصراع وتحوله إلى حرب شاملة".

وأجرى بوتين، في 16 أكتوبر الجاري، اتصالات هاتفية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحث الرئيس الروسي خلال الاتصالات الهاتفية التصعيد في الشرق الأوسط وتسوية الصراع العربي الإسرائيلي.