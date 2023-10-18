رفع 2700 طن قمامة في حملات نظافة وتجميل بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة، مع استمرارا تنفيذ حملات التجميل والتشجير، للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، شهدت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة تنفيذ عدة حملات نظافة مكبرة أسفرت عن نقل 2700 طن قمامة ومخلفات من المقالب الوسيطة لمصانع التدوير الواردة من جميع الهندسات، بالإضافة إلى إزالة الأتربة من جانبي الطرق.

وفي ذات السياق قامت الوحدات المحلية بمراكز رشيد وإيتاي البارود والدلنجات ودمنهور وأبو المطامير ووادي النطرون بمتابعة أعمال ري الحدائق العامة بمداخل المدن وقص وتقليم الأشجار والنخيل وري المزروعات وزراعة الاشجار بالشوارع الرئيسية والفرعية لظهور المدينة بالمظهر اللائق.

وضمن جهود محافظة البحيرة للاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتطهير وتسليك صفايات المطر، لتجنب حدوث أي اختناقات أو تجمعات مائية في حال هطول الأمطار.

وشددت نائب المحافظ على استمرار تنفيذ حملات النظافة على مدار اليوم بالتنسيق مع جميع رؤساء المراكز ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك، فضلا عن استمرار أعمال تشجير الشوارع والميادين بالقرى للحصول على مظهر حضاري وجََمالي لائق.