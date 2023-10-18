رفع 150 طن مخلفات بالترع والمجاري المائية بالمنوفية

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تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة في أعمال التطهير ورفع المخلفات بالترع والمجاري المائية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة والمظهر العام.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا شنت حملة مكبرة أسفرت عن رفع 80 طنا من نواتج التطهير بترعة الساحل بقرية شبرا بخوم و20 طنا نواتج تطهير بترعة أم أحمد بقرية كفر أبشيش، وكذا تطهير ترعة أم شريف بقرية شمنديل وقرية أشليم وكفر السلامية وشبرا قبالة بقويسنا.

كما رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، 50 طن نواتج تطهير من ترعة العطف بكفر نفرة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة والالتزام بخطة التطهير لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.