مظاهرات غضب في موريتانيا وحداد رسمي على ضحايا مستشفى غزة

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تظاهر المئات من سكان العاصمة الموريتانية نواكشوط ليل الثلاثاء/الأربعاء احتجاجاً على الهجوم الذي وقع على مستشفى بغزة وأوقع المئات بين قتيل وجريح.

وسارعت الحكومة الموريتانية من جانبها إلى إعلان الحداد وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام، بينما أحرق متظاهرون العلم الإسرائيلي أمام السفارة الأمريكية بنواكشوط ونددوا بسياسات واشنطن "المنحازة بشكل صارخ" لإسرائيل.

وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لحركة حماس وطالبوا بمحاكمة مرتكبي "المجازر" بحق الفلسطنيين ومن يقف معهم من دول الغرب التي "تكيل بمكيالين" وتبرر لإسرائيل " جرائمها" ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وعبر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في تغريدة على حسابه على منصة "إكس" عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، معتبرا ما حدث في مستشفى المعمداني "جريمة".

وأضاف: "اليوم آخر مسمار يدق في نعش الثقة بالعدالة والقوانين الدولية".