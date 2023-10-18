باكستان تبحث عن عاملين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال تم اختطافهما

قال مسئولون باكستانيون اليوم الأربعاء، إن السلطات الباكستانية دشنت عملية بحث عن عاملين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال، قام مسلحون مجهولون باختطافهما.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا فريق ضمن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال مؤلفة من أربعة أشخاص، بينهم سيدة، في منطقة تانك بإقليم خيبر باختونخوا أمس الثلاثاء. وأفرج الخاطفون عن السيدة وسائق بعد ساعات.

وقال محمد طاهر، وهو رجل الشرطة من منطقة تانك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الأربعاء: "نحن نحاول رصد مكان المفقودين من أعضاء فريق التطعيم".

وأضاف أن الفريق كان يتحرك بدون حراس أمن.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤولتيها عن الاختطاف، على الرغم من أن المسلحين يهاجمون العاملين في فرق التطعيم ضد شلل الأطفال والمسؤولين الأمنيين في البلاد منذ وقت طويل.

وتشير إحصاءات وزارة الصحة إلى أن أكثر من 60 من العاملين في مجال الصحة وأفراد الأمن قتلوا في حملات التطعيم ضد شلل الأطفال منذ عام 2012.