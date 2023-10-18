تعليم المنيا يعلن التشكيل النهائي للجنة الإدارة للشهادة الإعدادية العامة

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عقد حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، اجتماعا مع أعضاء لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية العامة؛ لإعلان التشكيل النهائي للجنة الإدارة للشهادة الإعدادية العامة، استعدادا لبدء العمل للعام الدراسي الجديد وتجهيز أعمال اللجنة.

وفي بداية الاجتماع، شكر "مصطفى"، اللجنة على المجهودات الكبيرة التي بذلت في أعمال اللجنة العام الماضي لنتيجة الشهادة الإعدادية.

ووجه الشكر لهم، وحثهم على مواصلة مزيد من الجهد من أجل أبنائنا الطلاب والنهوض بالعملية التعليمية.

وأكد مساندة المديرية لهم والعمل دائما على إزالة أي صعوبات قد تواجههم في أثناء أداء عملهم.

وشدد وكيل المديرية، على العمل بروح الفريق والتكاتف؛ لإنجاح المنظومة وأن المديرية تقدم الدعم للجميع.

جاء ذلك بحضور حمدية كمال إبراهيم رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، والأعضاء على مستوى الإدارات التعليمية.