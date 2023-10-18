مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل قتلت 3500 فلسطيني منهم 1500 طفل

طالب مندوب فلسطين بمجلس الأمن السفير رياض منصور، العالم بضرورة وقف إراقة دماء الفلسطينيين الآن.



وأضاف خلال كلمته أمام اجتماع لمجلس الأمن، منذ قليل، أن المجلس فشل في الوفاء بالتزاماته بعد عشرة أيام من المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن حادث المستشفى سيكون المُعلم الرئيسي للرأي العام للمنطقة العربية، وللعالم لسنوات طوال وسيشكل المفاهيم والأفعال.



وأوضح أنه خلال الساعات المقبلة سيُقتل المزيد من الفلسطينيين، والتوترات في المنطقة ستزداد وتصل لمستويات خطيرة، والغضب والقنوط سيتفجران، مضيفًا: «سيُسأل كلا منا ماذا فعل عندما كانت هذه الأحداث، وسنسأل جميعا عما قمنا به للحيلولة دون وقوع ما سيحدث بعد الآن».



وأكد أن إسرائيل لا تنكر أنها قتلت أسر كاملة من رضع وأطفال لديهم أعماما وأخوالا وأجدادا يقتلون جميعا، موضحًا أن دولة الاحتلال قتلت 3500 فلسطيني تقريبا كلهم من المدنيين ومنهم 1500 طفل.



وأشار إلى اعتراف إسرائيل بقتل الفلسطينيين، ولكنها دفعت بأنه لا يسعها القيام بغير ذلك وموتهم لم يكن بيدها رغم أنها قتلتهم، معقبًا: «مجزرة المستشفى كان لها الأثر العظيم على الرأي العالمي الذي دفع إسرائيل لتغيير قصتها الأساسية وجاءت بقصة جديدة، ومن ثم إسرائيل تنكر مسئوليتها عن مجزرة مستشفى المعمداني، كما بذلت كل الجهود لإنكار مسئوليتها عن مقتل شيرين أبو عاقلة ومحمد الدرة».