سامح عاشور: أدعو زملائي المحامين لعمل ملف في الجنائية الدولية لجرائم حرب الاحتلال

أدان سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، مجزرة مستشفى المعمداني بقطاع غزة، التي قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم، مؤكدًا أن ما يحدث استمرار لمهزلة تاريخية تجري على الأراضي الفلسطينية.

وتساءل خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأربعاء: «لا أستطيع أتفهم موقف الجامعة العربية التي لم تنعقد حتى الان في اجتماع طارئ؟ ماذا ينتظر أن يحدث حتى تنعقد؟ ماذا أكثر من الحصار والتجويع والمهانة؟».

وأكد أن الكرامة العربية أصبحت في محك ومن العيب أن تظل الجامعة العربية متوقفة عن اتخاذ رد فعل واضح، موجهًا رسالة للعالم والمجتمع الدولي: «أين أنتم؟ العالم الحر الذي يتغنى بالديموقراطية والسلام أين ذهبوا؟ هم أشبه بالحيوانات».

وتوعد نقيب المحامين الأسبق، سلطات الاحتلال، وذلك من خلال التعاون بين المحامين المهتمين بالقانون الجنائي الدولي مع اتحاد المحامين العرب؛ لتجهيز ملف لملاحقة المجرمين في المحاكم الدولية والمحلية، مشددًا على أن ما تفعله إسرائيل جرائم حرب، هذا إلى جانب دعوته لزملائه المحامين لعمل ملف في الجنائية الدولية.

كما دعا الدول العربية؛ لاتخاذ مواقف صريحة وعاجلة بسحب سفرائهم من تل أبيب، واتخاذ موقف واضح في ضوء التطور الخطير الذي تشهد الأراضي المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.