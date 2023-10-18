تفقد اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، قافلة مساعدات التحالف الوطني برفح.



وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، أن القافلة تضم 106 شاحنات محملة بنحو 1500 طن من المساعدات الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.



وأضاف رئيس الإدارة، أن المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات تجري جهودًا كبيرة في استقبال المساعدات المتنوعة التي تصل إلى المحافظة، وتنقلها وتخزنها في مخازن بمدينة العريش.



وأشار رئيس الإدارة، إلى أن توجيهات المحافظ باستقبال أية كميات من المساعدات سواء التي تصل عبر مطار العريش الدولي، أو التي تصل برًا عن طريق الشاحنات، وتخزينها تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة.