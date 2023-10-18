أدان سامح شكري، وزير الخارجية، قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، معربًا عن تعازيه للشعب الفلسطيني وذوي الشهداء والمصابين.

وقال خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء: «الأمر مؤلم للغاية ولابد من وقف استهداف المنشآت المدنية والمدنيين، لا يوجد ما يبرر تلك التصرفات».

وذكر أن الحادث وقع نتيجة لاستهداف المدنيين على مدار الأيام الماضية، لافتًا إلى استشهاد ما يزيد على 3000 ضحية ثلثهم من الأطفال؛ نتيجة الاستهداف والقصف الإسرائيلي المتواصل للأحياء السكنية والمنشآت المدنية.

وأكمل: «لا يجب أن تتوه القضية في الجدل الدائر الآن فيما يتعلق بالمسئول عن القصف، هذا الحادث لم يكن ليحدث لولا الصراع القائم والاستهداف، ولابد من التوقف والتهدئة حتى يعود الأمان إلى القطاع».

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.