نقيب الأطباء: تنسيق مستمر مع المنظمات الإغاثية والإنسانية لدعم الفلسطينيين

استنكر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية، لمستشفى المعمداني بقطاع غزة، مساء اليوم.

ووصف خلال لقاء خاص له ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، هذه العملية بأنها من أعلى درجات الإجرام والعجرفة وسياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدًا أنه حتى لو دكت قوات الاحتلال قطاع غزة فلن تنعم بالأمان يومًا واحدًا.

ولفت إلى أنه على العالم إدراك أن سياسة الأمر الواقع والكيل بمكيالين لن تستمر طويلًا، منوهًا بأن قصف المستشفيات ليست فقط جريمة حرب، بل هو جريمة ضد الإنسانية كما أعلنت الأمم المتحدة منذ سنوات، ولا بد من محاكمة الإسرائيليين في لاهاي، وأن يكون هناك حراك سريع من قبل الحكماء العرب وباقي دول العرب.

وذكر أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المنظمات الإغاثية والإنسانية، لتقديم الدعم المطلوب للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن نقيب أطباء الأردن تواصل معه يوم الأحد الماضي، من أجل الاستغاثة بالنقابة المصرية؛ لإدخال عدد من الأطباء المتطوعين عن طريق معبر رفح، موضحًا أن إغلاق معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية حال دون حدوث هذا الأمر.

ونوه بأن نقيب الأطباء الأردني طلب إرسال تبرعات مالية لنقابة الأطباء المصريين؛ لشراء مستلزمات طبية حتى تكون جاهزة بمجرد فتح معبر رفح أمام المساعدات.

وأوضح أن هناك منظمة أمريكية لعلاج أطفال فلسطين تواصلت معه أيضًا، من أجل التنسيق مع نقابة أطباء مصر؛ لإرسال تبرعات ومساعدات للأطفال الفلسطينيين، مشددًا على جاهزية كميات هائلة من المساعدات الطبية للدخول إلى قطاع غزة وفي انتظار فتح المعبر.