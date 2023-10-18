بوتين: روسيا والصين تسعيان بجهد من أجل التقدم والرفاه الاجتماعي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، من منصة المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد، طريق واحد"، بأن روسيا والصين تعملان بجهد من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي على المدى الطويل.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين القول: "كل واحد منا، عند بدء عمل تجاري كبير، بالطبع، يتوقع أن يكون ناجحا، ولكن مع هذه الأبعاد العالمية، التي بدأها رئيس جمهورية الصين الشعبية قبل عشر سنوات، بصراحة كان من الصعب توقع أن كل شيء سينجح، لكن أصدقاءنا الصينيين يحصدون نتائجه بالفعل، ونحن سعداء جدا بهذه النجاحات، لأنها تهم الكثيرين منا".



وتحدث بوتين عن الخطط الرئيسية الطويلة الأجل التي بدأت بالفعل في التنفيذ العملي، والتي تكمل العديد من مشاريع البنية التحتية في أوراسيا، مؤكدا أنهما معا يجعلان من الممكن إنشاء إطار واحد للنقل والخدمات اللوجستية.



ودعا فلاديمير بوتين جميع الدول المهتمة للتعاون على طريق بحر الشمال.



وأكد بوتين أن إنشاء طرق نقل وتجارة جديدة يعكس تغيرات عميقة في الاقتصاد العالمي والدور الذي بدأت تقوم به دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب العالم ومراكز النمو والتنمية الأخرى.



وبدأ المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد، طريق واحد" في بكين، اليوم الأربعاء، وألقى الرئيس الصيني شي جين بين، كلمة في حفل افتتاح المنتدى، الذي يضم ممثلين عن 130 دولة و30 منظمة دولية.