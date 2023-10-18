 إعلامي أمريكي يقدم دليلا على قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إعلامي أمريكي يقدم دليلا على قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة

بسنت الشرقاوي
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 9:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 9:24 ص

نشر الممثل والإعلامي الأمريكي جاكسن هنكل، دليلا على قصف إسرائيل لمستشفى الأهلى العربي المعمداني بغزة، أمس الثلاثاء، في مجزرة إنسانية وجريمة حرب.

يأتي ذلك بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي أن القصف نقذته قوات المقاومة على المستشفى، ما خلف المئات من الشهداء والمصابين.

وشارك هنكل فيديو عبر حسابه بموقع "إكس"، يوضح كذب الرواية الإسرائيلية ويثبت أن القذيفة تابعة للاحتلال وليس حماس.

وقارن هنكل بين قوة ونوع صوت الصاروخ الذي وقع على المستشفى، بالذي تحدثه الطواري التي ترسلها حماس إلى إسرائيل، داعيا المتابعين إلى اكتشاف الحقيقة بأنفسهم عن طريق التمييز بين قوة الصورتين.

وكتب يقول: "المقطع الأول هو لصوت صاروخ صغير من حماس، أما الثاني فهو صوت قنبلة جي دي إيه إم (JDAM)، أما المقطع الثالث فهو صوت ما أصاب مستشفى غزة، إذا كان الصاروخ الذي قصف المشفى من طراز (جي دي إيه إم) فهو إسرائيلي بنسبة 100%"

وجاكسون هنكل، ممثل وإعلامي أمريكي مشهور، ومعروف بانتقاده للأوضاع السياسية الأمريكية الإسرائيلية. وكانت أبرز عمليات كشف الأكاذيب التي نشرها، هي كشف زيف نظرية مؤامرة تفترض أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، فر من البلاد خلال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.


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