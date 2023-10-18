قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أردعي، إن «إسرائيل قتلت الآلاف من نشطاء وقادة حماس».

وأضاف خلال لقاء لفضائية «العربية»، مساء الأربعاء: «الآلاف من نشطاء وقادة حماس تمت تصفيتهم في تلك الحرب، والكثيرون لازالوا تحت الأنقاض بعد تدمير المنشآت»، حسب قوله.

واستطرد: «نحن في حرب مع حماس وسنسدد لها المزيد من الضربات، نضربها بقوة شديدة ونعمل على تصفية قياداتها وأن نفكك منظوماتها ونوسع رقعة العمليات».

وبسؤاله عن سبب رفض إرسال لجنة تحقيق دولية في قصف مستشفى المعمداني، عقب: «ما يمنع أن الحقيقة واضحة، الرئيس الأمريكي أكد أن حماس والجهاد المسئولان عن تلك الكارثة»، على حد زعمه.

وعن إمكانية قبول تل أبيب لنتائج التحقيق المستقل الذي تفتحه بريطانيا، أجاب: «إسرائيل فحصت الموضوع وحققت به بشكل معمق ووصلت إلى نتائج واضحة، الأمر لا يستند إلى اعتقاد أو تقديرات وإنما وثائق وإثباتات».

وقاطعه المذيع بالقول: «بالمنطق أنا لست محققًا أو خبيرًا عسكريًا، هناك مشاهد عربي ذكي ويعلم أن تلك الادعاءات لا طائل منها حتى لو ثبت العكس، لكن أرجو أن نكون أمام إجابات منطقية تحترم عقل المشاهد العربي كي يتابع ما تقولونه؛ لأنه لن يصدقكم بعد الآن».