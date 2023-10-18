وزير خارجية الكويت: ندعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ونحذر من أي محاولات لتهجيره

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قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الجابر الصباح، إن بلاده تدعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، وتحذر من أي محاولات لتهجيره.

وأضاف في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن بلاده حذرت مرارا من تبعات تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية وفقا معايير مزدوجة.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي تقاعس عن إيجاد حل عادل وشامل ونهائي للقضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة ردع إسرائيل، وهي السلطة القائمة بالاحتلال، من ممارساتها الاستفزازية لا سيما تدنيس المقدسات الدينية وانتهاكاتها المستمرة في التضييق على الشعب الفلسطيني، وإنشاء مستوطنات غير قانونية وغير شرعية، وقتلها مئات المدنيين الأبرياء.

ولفت إلى اتخاذ إسرائيل إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة.

ونوه بأن هذا الأمر خلق حالة من فقدان الأمل والثقة لدى أجيال متعاقبة للشعب الفلسطيني في حقهم بالعيش حياة آمنة وكريمة.