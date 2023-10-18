ميدفيديف: الهجوم على مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب تتحمل مسئوليتها الولايات المتحدة

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، يشكل جريمة حرب، مضيفا أن المسئولية النهائية عنها تقع على عاتق الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "آر تي" الروسية، أن ميدفيديف كتب على قناته على تطبيق "تليجرام" "من الجلي أن الهجوم المروع على مستشفى (المعمداني) في قطاع غزة يشكل جريمة حرب. والمسئولية النهائية عن ذلك تقع على عاتق أولئك الذين يكسبون الأموال بعهر وعدم اكتراث من الحروب في بلدان مختلفة وفي قارات مختلفة. والذين يوزعون بلا تفكير مبالغ ضخمة من المال لشراء الأسلحة، ويقومون بزيادة الإنتاج في مجمعهم الصناعي العسكري".

ميدفيديف: الهجوم على المستشفى بغزة جريمة حرب تتحمل مسئوليتها الولايات المتحدة

وقد استشهد أكثر من 800 فلسطيني وأصيب المئات بجروح مساء أمس الثلاثاء، في هجوم وصف بالمجزرة المروعة شنته طائرات حربية إسرائيلية على مستشفى في غزة.

وأعلن مسئولون محليون أن المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة الذي تتبع إدارته لجمعية مسيحية، تعرض لضربات صاروخية بينما كان يؤوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم المهددة.